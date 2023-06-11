شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الصناعة بالنواب يطالب بحوافز للصناعات المستخدمة الخامات المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية توفير مناخ جاذب للاستثمار، مطالبا الحكومة بتقديم حوافز للصناعات التي تستخدم الخامات المصرية، مثل "الرمال السوداء" و"صودا آش" - كربونات الصوديوم - إحدى أهم الخامات التي تعد مدخلا إنتاجية للعديد من الصناعات المهمة، بما يوفر العملة الصعبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023 / 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023 / 2024.

وقال رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية مؤهلة لزيادة العوائد في القطاع الصناعي شريطة أن توضع استراتيجية واضحة للنهوض بهذا القطاع، متسائلاً " لا يعقل أن يكون لدينا مادة خام وسعر التكلفة تكون أعلى من المنافسين".

من جانبه أشار النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب بمحافظة المنيا، إلي غياب فقه الأولويات عن التنفيذ في برنامج الحكومة، مستشهداً بوجود مستشفيات بمحافظة المنيا جاري التنفيذ فيها منذ 3 سنوات في حين أن هناك أنفاق علي مشروعات أثرها بعيد المدي علي المواطن مما يتطلب إعادة النظر في هذا الأمر.

بدوره، اقترح النائب عبد النعيم حامد، عضو مجلس النواب، السماح للشركات الخاصة باستيراد أنواع معينة لا سيما السلع الاستراتيجية، وفتح باب الاستيراد لشركات القطاع الخاص للحوم، مع وضع إعفاءات لمدة محدودة للسلع الغذائية من رسوم الوارد وضريبة القيمة المضافة.

وشدد البرلماني علي تفعيل نظام "الإفراج المسبق" عن السلع الغذائية بما يحقق الاكتفاء في السوق المحلي.