شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زيارة رئيس الامارات تتصدر اهتمامات الإعلام التركي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تصدرت أنباء زيارة رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى تركيا، العناوين الرئيسية لوسائل الإعلام والصحف التركية التي أكدت على قوة العلاقات بين البلدين.

فمن جانبها، تصدرت صحيفة "تركيا" تغريدات الشيخ محمد بن زايد والتي أكد فيها حرص الإمارات على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم.



كما أبرزت صحيفة تركيا تصريحات رئيس الدولة بشأن مباحثاته مع الرئيس رجب طيب أردوغان، ومناقشة تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ودفع شراكاتهما الاقتصادية، فيما أشارت صحيفة "جمهوريت" إلى أن "الاجتماع جاء في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين".



بدورها، أبرزت صحيفة "حرية" الاحتفاء بالشيخ محمد بن زايد من جانب الرئيس رجب طيب أردوغان عبر عرض قيادة سيارة من إنتاج تركيا، إذ ظهر الرئيسان وهما على متن المركبة الكهربائية، وكان الشيخ محمد بن زايد يقودها وإلى جانبه مضيفه الرئيس أردوغان.

كما أبرزت الصحف والمواقع الإخبارية التركية الاستقبالات الرسمية التي نظمت لرئيس الدولة في مطار أتاتورك بإسطنبول ومباحثاته مع الرئيس أردوغان حول تعزيز العلاقات.