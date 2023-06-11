شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكرملين يؤكد أنه لا يوجد أساس للحوار مع أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الكرملين إنه لا يوجد أساس لأي حوار ممكن مع أوكرانيا، وإنه ليس هناك أيضًا أي شروط مسبقة لإجراء محادثات محتملة.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، لتلفزيون روسيا الرسمي "عمليًا لا يوجد أي شرط مسبق للتوصل إلى اتفاق في الوقت الحالي، علاوة على ذلك لا يوجد أساس، حتى واهٍ، لأي نوع من الحوار".



وتابع "نرى أولًا أن النظام غير راغب، وثانيًا غير جاهز، وثالثًا لا يسمح بإجراء مفاوضات، كما يمكننا أن نقول دون أي مراوغات دبلوماسية".

وأوضح الكرملين أن موسكو أشارت مرارًا وتكرارًا إلى أنها مستعدة للتفاوض مع كييف، مع مراعاة الحقائق الجديدة، إلا أن الحكومة الأوكرانية أعلنت أنه لا يمكن إحلال السلام إلا بشروطها، وعودة البلاد إلى حدود 1991.

وأشار الكرملين إلى أن الخطة التي لا تأخذ في الاعتبار الحقائق الإقليمية الحالية، والمناطق الجديدة في روسيا لا يمكن أن تكون سلمية.