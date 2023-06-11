انت الان تتابع خبر السعودية: الطلب الصيني على النفط في تزايد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الوزير خلال مشاركته في الدورة العاشرة لمؤتمر الأعمال العربي - الصيني إنه "سيتم الإعلان قريبا عن استثمارات سعودية صينية مشتركة".

واضاف: "أتجاهل الانتقادات الموجهة لتنامي العلاقات السعودية الصينية.. لن أكون مندهشا إذا سمعتم مزيدا من الإعلانات قريبا عن استثمارات سعودية-صينية... وبكين ستنخرط معنا بشكل أكبر في أنشطة نقل النفط ".



وأوضح وزير الطاقة السعودي، أن "الطلب على النفط في الصين لا يزال في تزايد".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن "الصين تعد الشريك التجاري الأكبر للدول العربية بـ430 مليار دولار".

من جانبه، قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، خلال المؤتمر: "سنعمل مع الصين لاغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة ونسعى لشراكات مستدامة من أجل مستقبل أفضل".

