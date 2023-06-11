انت الان تتابع خبر توقيف هدر ملياري دينار وإحباط محاولة نقل عقار في موقع متميز بالأنبار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة ورد لـ الخليج 365، أنَّ "الفريق الميدانيِّ في مكتب تحقيق الأنبار، الذي انتقل إلى مُديريَّة عقارات الدولة في المُحافظة، تمكَّن بعد إجراء التحرّي والمُتابعة والتدقيق من رصد وجود غبنٍ فاحشٍ في عمليَّة تقدير قيمة عقارٍ تصل مساحته إلى أكثر من (2500م2) يقع في موقعٍ مُتميّزٍ في مركز قضاء الفلوجة".وأضافت أنَّ "الفرق في تقدير مبلغ نقل ملكيَّة العقار يُقدَّرُ بأكثر من (2,250,000,000) ملياري دينار عن المبلغ المُقدَّر في محاضر الكشف من قبل لجان التقدير في مُديريَّة العقارات، فضلاً عن وجود تلاعبٍ في تواقيع المُخمّنين، مُوضحةً أنَّه بعد قيام الفريق الميدانيّ بعرض الموضوع أمام قاضي التحقيق المُختصّ، قرَّر الأخير إيقاف إجراءات نقل ملكيَّـة العقار إلى المستفيد".

وتابعت أنَّ "الفريق قام بضبط (43) جهازاً طبياً بمختلف الأنواع غير مستعملةٍ في مستشفى الفلوجة التعليمي، لافتة إلى أنَّ الأجهزة التي تمَّ تجهيزها منذُ العام 2007 بموجب عقودٍ صادرةٍ عن مجلس مُحافظة الأنبار، ما زالت متروكـةً في المخازن ولم يتـم استعـمالها والاستـفادة منها لغاية الآن، مُشدّدةً على أنَّ ذلك يتسبَّب في تعرُّضها للتلف والاندثار وهدرٍ في المال العام".

