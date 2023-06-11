انت الان تتابع خبر على خلفية ملاحقته قضائياً.. ترامب يتهم العدل الأمريكية بـ"الفساد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - يواجه ترامب 37 تهمة جنائية في إطار قضية الوثائق السرية، حسب ما كشفت لائحة الاتهام الموجهة إليه. وجاء في لائحة الاتهام أن "السجلات السرية للغاية التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزل ترامب، تضمنت تفاصيل عن القدرات النووية لدولة أجنبية".بينما اعتبر ترامب أن احتفاظه بالوثائق "لم يكن مخالفاً للقانون". وجدد رفضه لنتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، مؤكداً أنه "الفائز الحقيقي" في انتخابات 2020، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول.

كما استغل دونالد ترامب أول ظهور علني منذ توجيه لائحة اتهام اتحادية له، لتصعيد الهجوم على وزارة العدل، واتهم ممثلي الادعاء العام بشن حملة دون دليل، لها دوافع سياسية تهدف لإبعاده عن البيت الأبيض.

في حديثه السبت في مؤتمر للحزب الجمهوري بولاية جورجيا، زعم دونالد ترامب أن الرئيس الديمقراطي جو بايدن، دبر الاتهامات الجنائية لتقويض الحملة الرئاسية الخاصة به.

