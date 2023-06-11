انت الان تتابع خبر ناد عربي يتحرك لخطف نيمار من باريس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكان ميسي قريبا من الانضمام إلى الهلال في صفقة انتقال حر نظير راتب سنوي يُقدر بـ400 مليون يورو، إلا أن ليو فضّل في نهاية المطاف خوض تجربة في الدوري الأمريكي بين صفوف إنتر ميامي.

وذكرت قناة cbs sports اليوم الأحد، أن وفد رفيع المستوى من نادي الهلال قرر السفر إلى العاصمة الفرنسية باريس مساء الجمعة، من أجل التفاوض مع إدارة باريس سان جيرمان بشأن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.



وأشارت إلى أن الهلال مستعد لدفع 45 مليون يورو نظير التعاقد مع نيمار، مضيفة أن "إدارة باريس سترحب وبشدة بالصفقة، حال الحصول على هذا المبلغ أو أكثر".

وأضافت أن نيمار ربما يحصل على امتيازات مالية تقترب من البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، الذي يتقاضى راتبا سنويا يبلغ 200 مليون يورو، بحسب تقديرات الصحافة العالمية.

وانضم رونالدو إلى صفوف النصر في صفقة انتقال حر خلال يناير/ كانون ثان الماضي، بعد فسخ عقده بشكل ودي مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يذكر أن عقد نيمار مع بطل فرنسا ينتهي في يونيو/ حزيران 2025، ويأمل اللاعب في الحصول على عرض جيد من أحد الأندية الأوروبية قبل أن يغادر القارة العجوز.

وأشارت تقارير إعلامية أن نيمار كان يحاول العودة إلى برشلونة الإسباني، لكن تشافي هيرنانديز مدرب الأخير أغلق الباب أمامه، بقوله "لدينا أولويات، نيمار ليس من بينها".

