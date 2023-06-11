شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم النواب تناقش أزمة خريجى المعاهد الفنية للتمريض وعودتهم للكادر الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور سامى هاشم، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة نسرين صلاح عمر، إلى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن مسمى الدرجة العلمية التى تمنح من المجلس الأعلى للجامعات لخريجى المعاهد الفنية للتمريض الحاصلين على الدبلوم التخصصى فى التمريض تحت إشراف كليات التمريض التابعة للجامعات الحكومية.

وطالبت نسرين صلاح بعودة خريجى المعاهد الفنية للتمريض للكادر الطبى مرة أخرى موضحة إنه تقدم عدد كبير من فنيين التمريض خريجى المعاهد الفنية للحصول على درجة علمية من كليات التمريض على مستوى الجمهورية لتحسين الوضع الوظيفى والعلمى، وتم إصدار الشهادة المعتمدة من الجامعة باسم الدبلوم التخصصى فى التمريض (لمدة عامان و6 شهور)، ولكن بالتقدم للمعادلة بالمجلس الأعلى للجامعات تم إصدار شهادة بمسمى البكالوريوس التقنى (التكنولوجى) فى التمريض، ما أدى إلى فقدان الخريج مميزات عدة منها الخروج من الكادر الطبى، وعدم الاعتراف بهذا المسمى خارج مصر.

من جانبه أكد الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الحل يتمثل فى إضافة كلمة واحد لمشروع القانون رقم 4 لسنة 2014 وهو قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة الغير مخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة من خلال إضافة كلمتين "الأخصائى التكنولوجى" للمواد رقم 1 و12 و13 من القانون.

وقال خالد أن الدكتورة عزة حسين عضو مجلس النواب تقدمت بمشروع قانون فى هذا الصدد وحال موافقة مجلس النواب عليه يتم حل المشكلة وعودتهم للكادر الطبى مرة أخرى.