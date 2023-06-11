شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الإسلامبولى يقترح عقد ورشة لمقارنة مشروعات قوانين تداول المعلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المحامي عصام الاسلامبولي، إن الحديث عن قانون تداول المعلومات يمثل مشكلة كبيرة خاصة مع النص الدستور الذي يلزم بإصدار هذا القانون ورغم ذلك لم يتم، مثله مثل قانون الإدارة المحلية وغيره من القوانين التي الزم الدستور بها.

وتابع الإسلامبولى:" قانون تداول المعلومات مهم لأنه يشكل الأرضية التي تعتمد عليها حرية الرأي والصحافة والإعلام، وهناك 8 مشروعات أعدت لهذا القانون ونريد أن نعلم أسباب عدم مناقشة هذه القوانين، مقترحا عقد ورشة لمناقشة هذه المشروعات بشكل مقارن، ونختار منها الأفضل، ولكن ما هو مصير التوصية أو المشروع الذي نعهده؟.

جاء ذلك خلال جلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان "قضية قانون حرية تداول المعلومات" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.