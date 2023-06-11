شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة النواب" توصى باستكمال مستشفى بنى مزار العام بالمنيا وتوفير مستلزمات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى خالد فتح الباب، بشأن عدم استكمال مستشفى بني مزار العام .

واستعرض النائب مصطفى فتح الباب، طلب الإحاطة، منتقدا تأخر تنفيذ مشروع مستشفى بني مزار العام ووجود تباطؤ في استكمال الأعمال رغم حاجة المواطنين للمستشفى بشكل ملح، وأن هناك معاناة فى توفير الخدمة الصحية للمرضى، ورغم مناقشة طلب الإحاطة العام الماضي في لجنة الصحة بمجلس النواب لكن لم يتم تنفيذ التوصيات التى أقرتها اللجنة.

وأشار ممثل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إلى أنه جارى استكمال المستشفى وأن هناك 5 مستشفيات في المنيا الجدول الزمني للانتهاء منها هو نهاية 2023، منها مستشفى بنى مزار.

من جانبه، انتقد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية، ورئيس الاجتماع، مسألة تأخر تنفيذ مشروع مستشفى بنى مزار العام، ولفت إلى أن هذا الطلب تم مناقشته في العام الماضي، وأمر محزن عدم نهو المشروع، وهناك إهمال في الرقابة الإدارية على التنفيذ وذلك يكلف الدولة الكثير .

وأوصت لجنة الشئون الصحية وزارة الصحة باخطارها كتابة بما تم اتخاذه تجاه الشركة المنفذة لمستشفى بني مزار وأسباب عدم نهو الأعمال في موعدها، والبرنامج الزمنى النهائي لتنفيذ المستشفى، مشيرة إلى أن التأخير في تنفيذ مشروعات الدولة تدخل في إهدار المال العام.

كما ناقشت اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة أمنية رجب، بشأن رفع كفاءة وصيانة مستشفى المنيا العام بمحافظة المنيا، ونقص المستلزمات الطبية بالمنشآت الصحية بمحافظة المنيا بصفة عامة، وبالمنشآت الصحية بمركز ومدينة المنيا بصفة خاصة.

وعقب ممثل وزارة الصحة بالمنيا، بأنه حاليا لا يوجد نقص في المستلزمات الطبية في مستشفيات المنيا، فيما أوصت اللجنة بمراجعة الأمر وإذا كان هناك نقص في أى مستلزمات طبية يتم توفيرها.