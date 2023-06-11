شكرا لقرائتكم خبر عن طاقة النواب توافق علي 3 اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الغاز والبترول بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله خلال اجتماعها اليوم الأحد، على 3 اتفاقيات للتنقيب عن "الزيت والغاز" بعدد من المناطق بالبحر المتوسط.

وقال النائب حسام عوض الله رئيس اللجنة إن توجه الدولة في إطار توجيهات القيادة السياسية تكثيف البحث والتنقيب عن الزيت والغاز في كل انحاء الجمهورية وتشجيع الاستثمارات الاجنبية والمحلية.

ووافقت اللجنة خلال اجتماعها بحضور رشا رمضان ومحمد الجبلاوي وكيلي اللجنة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية للغازات الطبيعية وشركة بي بي اكسبلورينشن " دلتا ليمتد " لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 2016 للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط (ج.م .ع)

كما وافقت اللجنة على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، وشركة ونترشال ديا دبليو ان دي جي ام بي اتش، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهم في منطقة شمال غرب أبو قير البحرية بالبحر المتوسط.

واستعرض ممثل وزارة البترول تفاصيل الاتفاقية مع المستثمر و أن مدة البحث الأولى 3 سنوات يمكن تجديدها 3 سنوات أخرى

ووافقت اللجنة أيضا على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس)، وشركة بي بي اكسبلوريشن (دلتا) ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهم في منطقة شمال كينج مريوط البحرية بالبحر المتوسط.