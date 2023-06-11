شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات النواب: جميع الخدمات والمستخرجات الحكومية ستقدم من خلال مكاتب البريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود قطاع البريد ووزارة الاتصالات، مؤكداً أن هناك طفرة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية والتي يقدمها القطاع، مؤكداً أن جميع الخدمات الحكومية تقدم من خلال أكثر من 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية بما يناسب طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.

وأضاف بدوي خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن هناك عدد كبير من الخدمات تقدم حاليا من خلال مكاتب البريد، سواء خدمات المرور والاحوال المدنيه وعدد من المستخرجات الحكومية ، وهناك إصرار علي التسهيل على المواطنين بما يتناسب مع إرادة القيادة السياسية في التسهيل على المواطنين وتقديم كل الدعم لهم، ومنها توفير الخدمات الحكوميه بعموم الأقاليم والمحافظات والمراكز الموجوده بها مكاتب البريد .

وناقشت اللجنه عدد من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائب إيهاب أنيس، بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بزمام قرية منية سمنود بمركز أجا لإنشاء مكتب بريد منية سمنود بمحافظة الدقهلية و النائب حاتم مبارك، بشأن إنشاء مكتب بريد أولاد مازن مركز سوهاج بمحافظة سوهاج بالرغم من استيفائه لجميع الشروط والنائب محمد طلبه، بشأن إعادة فتح مكتب بريد الأبطال بقرية الأبطال مركز القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، والنائب محمد الصمودى، بشأن عدم قيام محافظة كفر الشيخ بتعديل قرارات التخصيص لمكاتب البريد بقرية قبريط وأبو دراز والسالمية التابعين لمركز فوة ومكاتب بريد أبو زيادة وأبطو والنوايجة وشابه التابعين لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

يأتي ذلك بالاضافة إلي طلبات الإحاطة المقدمة من النائب السيد شمس الدين، بشأن عدم إنشاء مكتب بريد قرية شنو بمركز كفر الشيخ بمحافظة كفر الشيخ بالرغم من مرور عام على تخصيص قطعة أرض مساحتها 100 م وحتى الآن لم يتم البدء في إنشاء المكتب والنائب محمد عبدالسلام حجازي، بشأن إنشاء مكتب بريد نموذجي بقرية التوفيقية بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.