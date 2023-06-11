انت الان تتابع خبر ديوكوفيتش يحرز لقب رولان جاروس ويحقق إنجازا تاريخيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسم ديوكوفيتش المباراة بثلاث مجموعات دون رد بواقع (7-6) و(6-3) و(7-5)، وذلك في غضون 3 ساعات و13 دقيقة.

وانفرد ديوكوفيتش بالتالي بالرقم القياسي كأكثر من توج بألقاب الجراند سلام في التاريخ برصيد 23 لقبا، كما استعاد صدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر غدا الإثنين.

