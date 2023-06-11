انت الان تتابع خبر ديوكوفيتش يحرز لقب رولان جاروس ويحقق إنجازا تاريخيا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وحسم ديوكوفيتش المباراة بثلاث مجموعات دون رد بواقع (7-6) و(6-3) و(7-5)، وذلك في غضون 3 ساعات و13 دقيقة.
وانفرد ديوكوفيتش بالتالي بالرقم القياسي كأكثر من توج بألقاب الجراند سلام في التاريخ برصيد 23 لقبا، كما استعاد صدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر غدا الإثنين.
وانفرد ديوكوفيتش بالتالي بالرقم القياسي كأكثر من توج بألقاب الجراند سلام في التاريخ برصيد 23 لقبا، كما استعاد صدارة التصنيف العالمي الذي سيصدر غدا الإثنين.