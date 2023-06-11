انت الان تتابع خبر البرلمان يعقد جلسة لاستكمال التصويت على الموازنة - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي افتتح أعمال الجلسة رقم 31 من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثانية".

وأشار البيان إلى أن عدد الحضور 229 نائباً.



ومن المؤمل أن يتم مجلس النواب، خلال جلسة اليوم ما تبقى من مواد الموازنة الاتحادية، بعد جلستين سابقتين عجز خلالها عن تمرير مشروع القانون بالكامل.