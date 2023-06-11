مجلس النواب يُنهي تقرير مقترح تعديل قانون استبدال الأعضاء

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بغداد - ياسين صفوان - انهى مجلس النواب، اليوم الأحد، تقرير ومناقشة مقترح تعديل قانون استبدال النواب.

وقال المجلس في بيان، إن "مجلس النواب يُصوت على اضافة فقرة على جدول اعماله (القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب)".

وأضاف البيان أن "مجلس النواب يُنهي تقرير ومناقشة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون استبدال اعضاء مجلس النواب".



وعقد مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسته الخاصة باستكمال التصويت على مواد الموازنة العامة الاتحادية، بحضور 229 نائباً.