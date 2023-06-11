انت الان تتابع خبر التعاون الخليجي: ندعم سيادة الإمارات على الجزر الثلاث التي تحتلها إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - هذا وانعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون، في دورته الـ156 في مقر الأمانة العامة، برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وأكد المجلس الوزاري في البيان الصادر عن الأمانة العامة للمجلس، "دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة".



وشدّد على اعتبار أن "أية ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث باطلة ولاغية وليست ذات أثر على حق سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث".

كما ودعا المجلس الوزاري، إيران، "للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية".

وفي سياق متصل، استعرض المجلس مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية إقليمياً ودولياً، منها تعزيز العمل الخليجي المشترك، ومكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية والأزمة اليمنية.

