انت الان تتابع خبر البرلمان يصوت على مواد أخرى بمشروع قانون الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب صوت على المواد (44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، ) من الموازنة".

وأشار البيان إلى أنه "البرلمان قرر إعادة النظر بالمادة 43؛ لغرض صياغتها من جديد".



وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته الخاصة باستكمال التصويت على مواد الموازنة العامة الاتحادية، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 229 نائباً.