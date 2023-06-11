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البرلمان يصوت على مواد أخرى بمشروع قانون الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب صوت على المواد (44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 62، ) من الموازنة".

وأشار البيان إلى أنه "البرلمان قرر إعادة النظر بالمادة 43؛ لغرض صياغتها من جديد".


وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس النواب، جلسته الخاصة باستكمال التصويت على مواد الموازنة العامة الاتحادية، برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 229 نائباً.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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