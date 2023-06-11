انت الان تتابع خبر تركيا تعلن عن مقتل اثنين من جنودها شمال العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان رسمي: "أصيب جنديان تركيان اليوم الأحد الـ 11 من يونيو شمال العراق، جراء انفجار عبوة ناسفة "لغم أرضي" زرع في منطقة عمليات "المخلب- القفل" من قبل أعضاء حزب العمال الكردستاني، تم نقلهما إلى المشفى سريعا إلا أنهما لم ينجوا من إصاباتهما".



وانطلقت عملية "المخلب القفل" التركية شمال العراق في شهر نيسان من العام 2022، بهدف القضاء على المقاتلين التابعين لحزب العمل الكردستاني في المنطقة.

