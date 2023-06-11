شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية نادر مصطفى: النهوض بالوعى المصرى أولوية بالجمهورية الجديدة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب برئاسة النائب نادر مصطفي وكيل اللجنة عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن محدودية دور وزارة الثقافة في رفع وعى الشباب والارتقاء بالذوق العام، وتعظيم دورها في مواجهة الشائعات ومخططات الفكر المتطرف ومحاولات بث الإحباط.

وقال النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الإعلام عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن النهوض بالوعي الجمعي المصري وتعزيز الانتماء الوطني المصري من أولويات الجمهورية الجديدة.

وأشار مصطفي إلي أن النهوض بالثقافة ليست مسئولية وزارة الثقافة فقط لا غير، بل هي مسئولية مشتركة للكثير من الجهات منهم وزارة الشباب والتعليم بجانب المؤسسات الدينية.

ووجه نادر مصطفي، الشكر إلي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرا إلي أنها استطاعت خلال الفترة الماضية تقديم محتوي إعلامي يستهدف تعزيز الوعي ورفع الولاء الوطني لدي الشباب المصري.

وأكد مصطفي أن نشر الوعي ومواجهة الأكاذيب والشائعات من أولويات لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب.