شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: لا نصوص سرية باتفاقية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل لا يوجد بها أي نصوص سرية، ولا يوجد بها إلا ملحق أمني واحد.

جاء ذلك خلال مداخلته في جلسة تداول المعلومات بالحوار الوطني اليوم، مشددا على عدم وجود مصدر واحد في العالم قال أن في شئ سري في الاتفاقية، موضحا "الاتفاقية لها ملحق أمني وقع في مارس عام 1979 وتم تعديله مؤخرا.

جاء توضيح رشوان عقب حديث المحامية ماجدة رشوان، ممثلة الحزب الاشتراكي عن غياب المعلومات وتطرقها لوجود بنود سرية في اتفاقية كامب ديفيد.

جاء ذلك خلال جلسة المحور السياسي للأسبوع الثالث من جلسات الحوار الوطني، والمنعقدة تحت عنوان "قضية قانون حرية تداول المعلومات" ضمن لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة.