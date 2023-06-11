انت الان تتابع خبر الديمقراطي الكردستاني: اللجنة المالية غيرت مسودة الموازنة بشكل جذري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأشار محمد، في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إلى أن "دخول الديمقراطي إلى ائتلاف إدارة الدولة كان بناء على اتفاقات سياسية".

وأضاف، أن "اللجنة المالية غيرت بشكل جذري مسودة الموازنة التي وردت من الحكومة"، معتبرة هذه التغيرات "كانت مذلة ومجحفة وضربت عرض الحائط كافة الاتفاقات السياسية والمنهاج الحكومي".



ورأى محمد، أن "ما فعلته اللجنة المالية سيعدم الثقة بين الأطراف السياسية ويؤثر على الحكومات المقبلة".وأكد، أن "الحزب الديمقراطي سيتجه إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالفقرة الثامنة من المادة 14 ضمن الموازنة".