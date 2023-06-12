انت الان تتابع خبر السامرائي يكشف عن اكبر تخصيصات لقضاء سامراء في تاريخه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، عن اكبر تخصيصات يحظى بها قضاء سامراء في تاريخه.

وقال السامرائي في تغريدة على "تويتر"، إن "تغيير واقع العراق الى الافضل يبدأ من النواحي والاقضية فكيف اذا كان الامر يتعلق بواحدة من اعرق حواضر الوطن هي سامراء التي امضينا ثلاثة شهور من العمل الدؤوب لتوفير مستلزمات نهضتها الخدمية والعمرانية".

وأضاف "ليتكلل هذا العمل باكبر تخصيصات يحظى بها قضاء سامراء في تاريخه"، مشدداً بالقول "فلينطلق العمل الان من اجل نهضة القضاء وازدهار العراق".