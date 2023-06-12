شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: الموازنة العامة تأتى فى ظروف استثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب السيد شمس الدين أن الموازنة هذا العام تأتى فى ظل ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع، موضحا ضرورة دعم وزارة الصحة لتوفير الأدوية فى المستشفيات والوحدات الطبية حتى لا تمثل عبء على المواطن.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للعام المالى 2023/2024.

فيما قال النائب رفعت شكيب إنه يوافق من حيث المبدأ عى الموازنة العامة للدولة وهى تزيد بنسبة 40% عن موازنة 2022/2023، موضحا أنه ينبغى النظر لبعض موظفى الدولة ذات الرواتب المتدنية.

وأكد سعيد عمارة عضو مجلس النواب، أننا نثمن دور الرئيس فى دعم المواطن البسيط وخاصة فى القرى ذات الاحتياجات المحدودة وهى المبادرة التى تقوم عليها حياة كريمة، مشددا على ضرورة تحرك الحكومة على تحصيل الديون لدى الهيئات الاقتصادية، كما أوصى بزيادة مخصصات الصحة فى المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين.