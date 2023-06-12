شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة مزدحمة لـ"الإعلام والتضامن والسياحة" بمجلس النواب اليوم.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة هند حازم حبيب، بشأن الإجراءات التي تم اتخاذها في ملف أحقية الزوجة المعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن استبعاد بعض إعاقات العين من نسبة 5% بعد أن كان يتم إدراكهم بها مما يحول دون توظيفهم.

فيما تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار طلب الإحاطة المقدم من النائب عمرو درويش، بشأن محدودية دور وزارة الثقافة في رفع وعى الشباب والارتقاء بالذوق العام، وتعظيم دورها في مواجهة الشائعات ومخططات الفكر المتطرف ومحاولات الإحباط والتثبيط.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائبة عايدة السواركة، بشأن إستراتيجية وزارة الثقافة للحفاظ على الهوية المصرية ورفع درجة الوعي بملامح الثقافة المصرية لدى النشء.

بينما تناقش لجنة السياحة والطيران والمدني طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد راضي، بشأن قيام الشركة المتعاقدة مع وزارة الإسكان لإدارة ممشى أهل مصر المرحلة الثانية (بحي بولاق أبو العلا) بإقامة رسو عائمات سياحية بالممشى وعدم الحصول على تراخيص وحجب رؤية النيل للسكان.

وتناقش موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة أماني الشعولي، بشأن إرسال وزارة السياحة والآثار لجان تفتيش للفنادق السياحية في الأقصر وأسوان، حيث أسفرت هذه اللجان عن خروج أربعة فنادق في محافظة الأقصر من الدرجة السياحية، وانخفاض التقييم السياحي لأربعة فنادق أخرى، وذلك دون منح أي مهلة لهذه الفنادق للتطوير ومراجعة أوضاعها.