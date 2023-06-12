شكرا لقرائتكم خبر عن "خارجية النواب" تستعرض إسهامات الحكومة فى إظهار وجه مصر الثقافى بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعا اليوم الاثنين، عقب انتهاء الجلسة العامة، لعرض إسهامات وزارة الخارجية في الشئون الثقافية وإظهار وجه مصر الثقافي في بلدان العالم المختلفة، بحضور السفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية.

ومن المقرر أن أيضا أن لجنة الشئون العربية، مناقشة القمة المصرية العُمانية، بينما تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي، اجتماعا لمناقشة بعض الموضوعات المحالة إلى اللجنة.

وتناقش لجنة الخطة والموازنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو خطيب، بشأن تدبير الاعتماد المالي لطرح إحلال وتجديد مدرسة سيدي محمد بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد تيسير مطر، بشأن تقاعس حي دار السلام في تنفيذ الاعتمادات المخصصة بالخطة الاستثمارية والتطوير بالمنطقة في العام المالي 2022/2023.

وتستعرض لجنة الشئون الاقتصادية، ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، وما هي مؤشرات الأداء KPI's التي اعتمدت عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لقياس مدى تحقق هذه الأهداف؛ وذلك فيما يتعلق بالمجالات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة، والمنصوص عليها في المادة (44) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.