شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات.. الوطني للأرصاد: "بيبرجوي" تحول إلى إعصار من الدرجة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد المركز الوطني للأرصاد، أن الإعصار "بيبرجوي" في بحر العرب تحول إعصار من الدرجة الثانية، ولا يوجد أي تأثير على الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة.

وقال المركز في تقرير له إن اعصار من الدرجة الثانية يتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 18.2 شمالًا وخط طول 67.7، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 165 إلى 175 كم/الساعة، مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.



وأضاف "من المتوقع من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي استمرار الإعصار المداري من الدرجة الثانية خلال الـ 24 ساعة المقبلة، واتجاه الإعصار لشمال – شمال شرقي في بحر العرب، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 155 -175 كم/ س، وسرعة تحرك الإعصار 6 كم/ س".