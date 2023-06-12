شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد يلتقى وزير خارجية اليابان في طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقى وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشى، وذلك في إطار زيارة العمل التي يؤديها إلى طوكيو.

وبحث اللقاء علاقات الصداقة وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات، ومنها الاقتصادية والتجارية والصناعية والاستثمارية، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ويوشيماسا هاياشى عمق علاقات التعاون والشراكة بين البلدين، وبحثا عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها التغير المناخي، واستعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 العام الجاري في مدينة إكسبو دبي.

واستعرضا التعاون المشترك بين البلدين في إطار المنظمات الدولية، والمستجدات الإقليمية والعالمية وتبادلا وجهات النظر حولها.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن للإمارات علاقات متينة مع اليابان، وأن هناك حرصًا من قيادتي وحكومتي البلدين على تعزيزها وتنميتها بشكل مستمر، وجاء توقيع وثيقة اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في سبتمبر (أيلول) 2022، ليجسد هذه المساعي ويعكس تطلعات البلدين لترسيخ نموذج متميز للتعاون التنموي في مختلف المجالات.