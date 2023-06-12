شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لدى استقباله وزيرة التغير المناخي.. زيلينسكي يشيد بجهود الشيخ محمد بن زايد في مساعدة أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، على رأس وفد من دولة الإمارات، وذلك في إطار زيارتها الرسمية لأوكرانيا.

ونقلت الوزيرة خلال اللقاء، تحيات رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، للرئيس الأوكراني.



من جانبه حمل الرئيس فلوديمير زيلينسكي،مريم المهيري تحياته، إلى رئيس الدولة، ونائبيه، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعبًا بمزيد من التطور والنماء والتقدم.

وبحث اللقاء علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إلى جانب تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الأزمة الأوكرانية وتداعياتها، خاصة على الأطفال، وذلك في إطار الدعم الإنساني الإماراتي لتخفيف الآثار الإنسانية على المتضررين من الشعب الأوكراني.

الشيخ محمد بن زايد

وأعرب الرئيس الأوكراني، عن شكره وتقديره لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على دعمها الإنساني المتواصل للشعب الأوكراني، في ظل الظروف الراهنة، منوها بالدور الفاعل للشيخ محمد بن زايد آل نهيان لتحقيق السلام والاستقرار حول العالم.



وعلى صعيد متصل، التقت مريم المهيري، خلال الزيارة، حرم الرئيس الأوكراني رئيسة مؤسسة أولينا زيلينسكا للمنظمات الخيرية أولينا زيلينسكا، وبحثت معها الدعم الإماراتي الإنساني لرعاية الأطفال المتضررين من الأزمة، ومشاريع تأهيلية جديدة لإعادة بناء المستشفيات، وترميم المدارس المتضررة، إلى جانب مستجدات أحد المشاريع التي تعكف عليها المؤسسة تحت مسمى "بيوت الأيتام العائلية"، التي دعمتها الإمارات بـ 4 ملايين دولار، لبناء 10 مبان تحتضن نحو 100 طفل.



وأعربت أولينا زيلينسكا عن شكرها لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على الدعم الإنساني والإغاثي منذ بداية الأزمة للشعب الأوكراني واللاجئين الأوكرانيين في الدول المجاورة، وأثنت على الدور المحوري للإمارات في تحقيق السلام والاستقرار حول العالم.

نهج إنساني

من جانبها، أكدت مريم المهيري، أن الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل جهودها الإنسانية على الساحة الأوكرانية، بتقديم 2500 جهاز كمبيوتر لمساعدة الطلاب في التعليم عن بعد ومواصلة دراستهم بما يسهم في تخفيف التداعيات الأزمة الراهنة، انطلاقًا من قيمها الأخلاقية ونهجها الإنساني الراسخ على الساحة الدولية، وتقديم العون والمساعدة لشعوب العالم كافة وفي مختلف الظروف.



وبالتعاون مع سفارة أوكرانيا لدى الدولة، سلّمت مريم المهيري، حرم الرئيس الأوكراني، مجموعة من الرسائل من الأطفال الأوكرانيين المقيمين في الإمارات، التي تعبر عن الأمل لترابط بين الأطفال.



جدير بالذكر أن الإمارات تواصل جهودها الإنسانية والإغاثية للمتضررين من الأزمة في أوكرانيا، وهذا الإطار جاء إعلان رئيس الدولة في أكتوبر(تشرين الأول) 2022، تقديم 100 مليون دولار أمريكي للمدنيين الأوكرانيين، وإرسال 3 طائرات تحمل إمدادات إغاثية من بينها 2520 مولدًا كهربائيًا ومستلزمات شخصية.



وقدمت دولة الإمارات أيضا، إمدادات إغاثية عاجلة للمتضررين عبر 11 طائرة إغاثية، وإمدادات طبية شملت 540 طنًا من المواد الطبية والغذائية، و94 طنًا من المواد غير الغذائية، و6 سيارات إسعاف لدعم اللاجئين الأوكرانيين في بولندا، ومولدوفا، وبلغاريا.

وضم وفد الدولة إلى أوكرانيا، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان محمد الشامسي، وسفير الدولة لدى أوكرانياسالم الكعبي، وعددًا من المسؤولين.