شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات.. بعثة الحج التحضيرية تغادر إلى الأراضي المقدسة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - غادرت بعثة الحج التحضيرية لدولة الإمارات، اليوم الأحد، متجهة إلى السعودية لمزاولة مهامها في تجهيز مقر البعثة الرسمية والإشراف على التحضيرات في منى وعرفات ومزدلفة، والاطمئنان على سكنات حجاج الدولة في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومقراتهم في بقية المناسك، والتأكد من تزويدها بكل وسائل الراحة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لأعضاء البعثة التحضيرية الدكتور محمد مطر الكعبي، أن "خدمة حجاج الدولة شرف يتمنى الجميع أن يحظى به"، داعيًا إلى الإخلاص والتفاني في العمل وأن يكونوا خير سفراء لخدمة الحجاج وتوفير كل الوسائل التي تعينهم ليؤدوا حجهم صحيحًا كاملًا وفق أحكام الشرع الحنيف، متضرعًا إلى الله تعالى أن يحفظ رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونوابه وحكام الإمارات وولي عهده، مثمنًا اهتمامهم الكبير بكل شؤون الحجاج وتوفير كامل الدعم المادي والمعنوي للهيئة ومكتب شؤون الحجاج للدولة، منوهًا إلى جهود السعودية ملكًا ووليًا للعهد وحكومة وشعبًا.