شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الامارات.. "الطوارئ والأزمات": استمرار متابعة الحالة المدارية "بيبرجوي" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث عن عقد سلسلة من الاجتماعات لفريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية، وذلك لمتابعة مستجدات الحالة المدارية وتقييمها ومدى تأثيرها على الدولة، بالإضافة إلى الوقوف على جاهزية واستعداد الجهات للتعامل معها، وبحضور وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، وزارة الطاقة والبنية التحتية والمركز الوطني للأرصاد.

ومن خلال المتابعة المستمرة، أكد المركز الوطني للأرصاد أن الإعصار المداري "بيبرجوي" قد تعمق إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية بسرعة رياح تصل من 165 إلى 175 كيلومتر في الساعة، ومن المتوقع أن يستمر في التحرك تجاه الشمال والشمال الشرقي باتجاه السواحل الهندية الباكستانية، ولا يوجد تأثير على الدولة خلال الأيام الخمسة القادمة.



وأكد فريق التقييم المشترك بأنه ومنذ رصد تشكل الحالة المدارية، قامت كافة الجهات المعنية باتخاذ مختلف الإجراءات الاستباقية لضمان رفع الجاهزية للتعامل مع الحالة المدارية في حال تأثر الدولة بها، كما سيستمر الفريق بمتابعة الحالة لحين التأكد من انتهائها.

كما أهاب فريق التقييم المشترك بالجمهور الكريم متابعة كافة المستجدات حول الحالة المدارية عبر منصات المركز الوطني للأرصاد، وعدم تداول الشائعات ونشرها تجنبًا للمساءلة القانونية.



وقال المركز في تقرير سابق له، الأحد، إن اعصار من الدرجة الثانية يتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 18.2 شمالًا وخط طول 67.7، وتبلغ مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

وأضاف "من المتوقع من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي استمرار الإعصار المداري من الدرجة الثانية خلال الـ 24 ساعة المقبلة، واتجاه الإعصار لشمال شمال شرقي بحر العرب.