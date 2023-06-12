انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تفاجئ جمهورها بجلسة تصوير "مُثيرة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وارتدت هيفاء وهبي فستاناً من العصر الفيكتوري باللون الأبيض "أوف وايت"، وتعمدت الجلوس بوضعيات مثيرة.وتركت هيفاء شعرها الكستنائي المموج، منسدلاً على أكتافها، مع اعتمادها مساحيق تجميل ناعمة جداً.

وعلقت مؤدية "بوس الواوا" على الصور: "اللوحة الأصلية".



وأشاد متابعو هيفاء بجمالها وشبهوها بأميرات ديزني، متسائلين كيف تبدو أصغر رغم أنها تجاوزت الـ51 عاماً.وتبين أن الفستان من علامة إماراتية، ويبلغ سعره 809 دولار أمريكي.

جاءت هذه الجلسة التصويرية الجديدة، بعد أن ظهرت هيفاء تستعرض أناقتها بفستان “جمبسوت” بلون جسدها من اللؤلؤ.

ونشرت هيفاء وهبي على حسابها في انستغرام، صور جلسة التصوير الجديدة، وبدت فيها بإطلالة جريئة، وظهرت مرتدية “جمبسوت” باللون الأبيض مطرزاً بالكامل باللؤلؤ.



وصمّم الفستان الكويتي يوسف الجسمي، من مجموعته للأزياء الراقية 2023، بحسب موقع "في الفن".

واستعرضت هيفاء وهبي إطلالتها بعدة وضعيات، تفاعل معها الجمهور الذي عبّر عن إعجابه بلوك الفنانة اللبنانية.