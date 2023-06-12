الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وكالة الأنباء الإيطالية عن وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عن عمر يناهز 86 عاما.

وصباح اليوم الإثنين، ذكرت صحيفة "كورييرا ديلا سيرا" أن حالة برلسكوني حرجة للغاية.

وفي أبريل الماضي، تم إدخال رئيس الوزراء الايطالي السابق 4 مرات إلى المستشفى، وقضى ما يقرب من أسبوعين في العناية المركزة ، مما أثار تكهنات بأن حياته في خطر.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فقد خضع رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق لجراحة كبرى في القلب في 2016 كما أنه يعاني من سرطان البروستاتا.

وتولى برلسكوني رئاسة الوزراء 4 مرات منذ 1990، وهيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال امبراطوريته الاعلامية والرياضية.

وتم استبعاد بيرلسكوني من مجلس الشيوخ في نوفمبر 2013 إثر ادانته بتهمة تهرب ضريبي، ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية 6 سنوات، لكنه أنتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.