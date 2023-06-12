شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر كيم جونغ أون يتعهد بوضع يده في يد بوتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "بوضع يده في يد" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتعزيز التعاون الاستراتيجي لتحقيق هدفهما المشترك المتمثل في بناء دولة قوية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم الإثنين، إن كيم تعهد بذلك في رسالة إلى بوتين بمناسبة العيد الوطني لروسيا، ودافع عن قراره غزو أوكرانيا وأبدى "الدعم والتضامن مع الكاملين".

وقال كيم في الرسالة التي نشرتها الوكالة الكورية: "العدالة ستنتصر بالتأكيد وسيواصل الشعب الروسي إضافة المجد إلى تاريخ الانتصار".

ودعا كيم إلى "تعاون استراتيجي أوثق" مع موسكو "تماشيًا مع الرغبة المشتركة لشعبي البلدين لتحقيق الهدف الكبير المتمثل في بناء دولة قوية".



وسعت كوريا الشمالية إلى علاقات أوثق مع الكرملين، ودعمت موسكو بعد غزوها أوكرانيا. وهذه أحدث رسالة دعم من بيونغ يانغ لموسكو منذ بداية الحرب في أوكرانيا.

ووصفت كوريا الشمالية الصراع بحرب أمريكية "بالوكالة" لتدمير روسيا، منددة بالمساعدات العسكرية الغربية لكييف.

وفي يناير (كانون الثاني) اتهمت الولايات المتحدة كوريا الشمالية بتزويد فاغنر الروسية بصواريخ وقذائف، وهو ما نفته بيونغ يانغ.

وفي مارس (آذار) قالت واشنطن إن لديها دليلًا على أن موسكو كانت تتطلع إلى أن تزودها بيونغ يانغ بأسلحة لهجومها في أوكرانيا، مقابل مساعدات غذائية لكوريا الشمالية.

وبصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، ظلت روسيا منذ فترة طويلة على موقفها الرافض زيادة الضغط على كوريا الشمالية الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة والغرب بسبب برنامجها النووي.