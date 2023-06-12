شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين ترفض العقوبات الأمريكية بسبب إيران (التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفضت الصين للعقوبات الأمريكية الجديدة بسبب إيران على كيانات ومواطنين صينين، وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ ونبين: "على الولايات المتحدة الكف عن قمعها غير المنطقي للشركات والشخصيات الصينية".

وقال المتحدث ردًا على سؤال صحافي عن العقوبات: "تصرف الولايات المتحدة لا يستند إلى حقائق ويفتقر إلى الدراسة المتأنية، ويضر بالحقوق والمصالح المشروعة لشركات ومواطنين في الصين. ستتخذ الصين جميع الاجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة للشركات والشخصيات الصينية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية منذ أيام فرض عقوبات جديدة على أسماء وشركات من إيران والصين وهونغ كونغ، قالت إنهم على صلة بتطوير برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وحسب الوزارة، فإن شبكة من 7 صينيين و6 شركات، سهلت شراء الأجزاء والتكنولوجيا الحساسة والحاسمة فى تطوير الصواريخ الباليستية الإيرانية، بما فى ذلك وزارة الدفاع الإيرانية وشركاتها.