محمد هنيدي يسخر من ظهور كائن فضائي: اخترع مركبة فضائية ونسي يخترع ملابس

بغداد - ياسين صفوان - وأعاد محمد هنيدي نشر فيديو يفترض أنه يصور أحد تلك الكائنات الفضائية، وكتب معلقا عليه: "يعني كلف نفسه يخترع مركبة فضائية متطورة عننا بآلاف السنين.. ونسي يخترع ملابس داخلية يستر بيها نفسه حتى".

وكانت شرطة مترو لاس فيجاس قد كشفت عن لقطات رصدتها كاميرا مثبتة تظهر جسمًا غامضًا يعبر في السماء، وأفادت عائلة أمريكية في وقت لاحق أنه كان لديها زوار "ليسوا بشرا في الفناء الخلفي لمنزلهم، وأبلغت العائلة الشرطة أن كائنين كبيرا الحجم كانا في فناء منزلهم الخلفي بعد فترة وجيزة، واستجابت شرطة مترو لاس فيجاس بالتحر إلى مكان الحادث وتحدثت إلى العائلة، حسب موقع CNN العربي.