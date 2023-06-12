انت الان تتابع خبر وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، في وقت سابق اليوم، إن صحة برلسكوني في حالة "حرجة للغاية"، وأشارت إلى عدم ظهور أي علامات على تحسن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى، "ثم ساء الوضع".
واعتبرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أنه بوفاة برلسكوني، بات يمكن "طي صفحة من تاريخ إيطاليا".
ويعد برلسكوني أحد الرجال الأكثر ثراء في بلاده مع امتلاكه ثروة تقدرها مجلة فوربس بنحو 6.4 مليارات يورو. وكان قد دخل في السنوات الأخيرة إلى المستشفى مرارا.
دخل برلسكوني عالم السياسة عام 1994 وشغل منصب رئيس الحكومة لما مجموعه تسع سنوات. ورغم سلسلة فضائح جنسية وقضايا قانونية شوهت صورته، احتفظ بمكانة خاصة في قلوب كثير من الإيطاليين.
دخل برلسكوني عالم السياسة عام 1994 وشغل منصب رئيس الحكومة لما مجموعه تسع سنوات. ورغم سلسلة فضائح جنسية وقضايا قانونية شوهت صورته، احتفظ بمكانة خاصة في قلوب كثير من الإيطاليين.