انت الان تتابع خبر وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، في وقت سابق اليوم، إن صحة برلسكوني في حالة "حرجة للغاية"، وأشارت إلى عدم ظهور أي علامات على تحسن حالته الصحية بعد دخوله المستشفى، "ثم ساء الوضع".

واعتبرت صحيفة "لا ريبوبليكا" أنه بوفاة برلسكوني، بات يمكن "طي صفحة من تاريخ إيطاليا".