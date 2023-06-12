انت الان تتابع خبر ضبط 12 شاحنة مخالفة للضوابط بكمرك المنطقة الغربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية كمرك المنطقة الغربية تمكن من ضبط (12) شاحنة محملة (اسمنت واثاث وادوات احتياطية و كارتون فارغ و مستلزمات منزلية و اجهزة كهربائية و خشب و بلاستك ومواد متنوعة اخرى) مخالفة للشروط و الضوابط الاستيرادية النافذة".



واشارت الهيئة، ان "عملية الضبط تمت من خلال التعاون مع شرطة الكمارك".

