شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. "اقتصادية النواب" تستعرض تنفيذ خطة التنمية للعام المالى 2022/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعين اليوم، الإثنين، الاجتماع الأول يأتى لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب خالد أبو خطيب، بشأن تدبير الاعتماد المالي لطرح إحلال وتجديد مدرسة سيدي محمد بمركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وتناقش اللجنة فى اجتماعها الثانى طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد تيسير مطر، بشأن تنفيذ الاعتمادات المخصصة بالخطة الاستثمارية والتطوير بالمنطقة في العام المالي 2022/2023 بحي دار السلام.

فى حين تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اجتماعين لها اليوم، لاستعراض ما تحقق من أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، وما هي مؤشرات الأداء KPI's التي اعتمدت عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لقياس مدى تحقق هذه الأهداف؛ وذلك فيما يتعلق بالمجالات التي تدخل في نطاق عمل اللجنة، والمنصوص عليها في المادة (44) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.