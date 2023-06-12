شكرا لقرائتكم خبر عن الفريق أسامة عسكر يشهد تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى بالأسطول الجنوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوى الذى ينفذه الأسطول الجنوبى، وذلك فى إطار تنفيذ خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

تضمنت المراحل عرض التقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، حيث ظهر خلال مراحل المشروع مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من إستعداد قتالى عالى والمهارة فى استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة أثناء مراحل المشروع.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكل العناصر المشاركة بالمشروع، مشيداً بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذى ظهر عليها رجال القوات البحرية.

كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كل المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات ، مطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة واقتدار .

حضر تنفيذ المشروع الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية وعدد من قادة القوات المسلحة .