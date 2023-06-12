شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يهنئ تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمرور 5 سنوات على تدشينها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبًا سياسيًا، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمرور 5 سنوات على تدشينها كمنصة حوارية لشباب مصر.

وذكر النائب تيسير مطر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين استطاعت خلال 5 سنوات أن تلفت أنظار الشعب المصري من خلال أداء راقي ومتميز وهو ما ظهر بوضوح في مجلسي النواب والشيوخ من خلال الأداء البرلماني الرقابي والتشريعي لنواب التنسيقية.

وأوضح أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نجحت فى إعداد وتأهيل الكوادر الشبابية كما جعلت من الحوار سمة جيل من شباب الأحزاب والسياسيين تجمعهم المصلحة الوطنية لمصر.

وتمنى النائب تيسير مطري بأسمه ونيابة عن حزب إرادة جيل وتحالف الأحزاب المصرية كل نجاح وتوفيق لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى مسيرتها الوطنية".