شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون ربط الموازنة العامة للدولة 23/24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة وجميع التأشيرات والملاحق والجدوال للسنة المالية 2203/2024، وتبلغ قيمة المقدر من الاستخدامات فى موازنة 23/24 نحو 4 ترليونات و349 مليارا و214 مليون جنيه.

وبلغ المقدر من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 23/24 نحو 11 تريليونا و841 مليار جنيه، لافتا إلى أن الناتج المحلى يمثل قيمة ما يتم إنتاجه من سلع وخدمات خلال العام القادم بأسعار السوق.

كما تبلغ قيمة المقدر من المصروفات نحو 2 ترليون و991 مليار جنيه موزعة على أبواب الموازنة الستة، وهى الباب الأول الأجور، حيث خصص له 470 مليار جنيه، وفيما خصص للباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 139مليار جنيه.

وبلغ المخصص للباب الثالث الخاص بفؤائد الدين نحو ترليون و120مليار جنيه تعادل 37% من اجمالى المصروفات.

وبلغ المخصص للباب الرابع من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 529 مليار جنيه.

والمخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية نحو 586 مليار جنيه و690 مليون جنيه .

وبلغ المخصص للباب السابع لحيازة الأصول والاختلالات التمويلية لبعض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة نحو 42 مليارا و376 مليون جنيه.

وبلغ المخصص للباب الثامن لسداد أقساط القروض المحلية والأجنبية ترليون و316 مليار جنيه.

وبلغت قيمة الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى غير الضريبية للسنة المالية 23/24 نحو 2 تريليون 142 مليار جنيه.