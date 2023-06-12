شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية يكشف مصير موازنة وزارة الإعلام بعد إلغائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مصير موازنة وزارة الإعلام فى العام المالى الجديد 2023/2024 بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء الوزارة قائلا:" سلمت مشروع الموازنة فى 31 مايو وصدر قرار الإلغاء فى 1 يونيو ومن ثم دستوريا كان يجب أن تُدرج ميزانية الوزارة حتى لا يتحول الأمر لعدم دستوري".

وتابع معيط خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس: "تم اعتماد 6 ملايين جنيه للوزارة، وسيتم حذف هذا البند، و نقدر نشيلها".

وكان النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طالب وزير المالية خلال كلمته تعقيبا على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2023/2024، كشف النقاب عن أسباب وجود موازنة لوزارة الإعلام رغم إلغائها كذلك لماذا تأخر صدور اللائحة التنفيذية لكل من قانون المالية الموحد وقانون التخطيط العام؟.

وعقب الوزير بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد قائلا:" حال وضع مشروع القانون أخذنا رأى مؤسسات دولية فى التشريع، وبالمثل تم التعامل مع اللائحة التنفيذية للقانون، طالبنا من المؤسسات مراجعتها، وبالفعل تم الانتهاء منها وستصدر خلال الأسابيع المقبلة .