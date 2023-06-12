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رئيس مجلس النواب: فوز الأهلى ببطولة أفريقيا صورة مشرفة للرياضة المصرية

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القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، باسمه وباسم أعضاء المجلس بخالص التهنئة القلبية لجماهير الكرة المصرية بمناسبة فوز النادي الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة  الـ 11 في تاريخه.

 

وخص رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير مجلس إدارة النادي الأهلي والجهاز الفني والإداري واللاعبين  على الأداء المتميز الذي انتهى بهذا الفوز والتتويج ليعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة.

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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