شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 22 اقتراحا برغبة من مجلس النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على إحالة 22 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليها وجاءت الاقتراحات كالتالى:

1- اقتراح برغبة من النائب سامي سليم، بشأن إنشاء فروع لبنك الدم بمراكز (فايد، أبو صوير، القصاصين، التل الكبير) - محافظة الإسماعيلية

2- اقتراح برغبة من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن دعم مستشفى كفر الدوار العام (الشاملة) بوحدة منظار للقولون ووحدة مناظير جهاز هضمى – محافظة البحيرة.

3- اقتراح برغبة من النائب مكرم رضوان، بشأن تطوير مستشفى دكرنس، وتجهيزها لاستقبال دارسى البورد المصرى ومنظومة التأمين الصحى الشامل – محافظة الدقهلية.

4- اقتراح برغبة من النائب محمود العزب، بشأن حصر أراضى الدولة التابعة لوزارة الأوقاف فى مدن ومحافظات الدلتا التى ليس لها ظهير صحراوى واستبدالها بأراض تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

5- اقتراح برغبة من النائب مجاهد نصار، بشأن تطوير مستشفى بهتيم للجراحات التخصصية التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى – شبرا الخيمة – محافظة القليوبية.

6- اقتراح برغبة من النائب مجدى الأمير، بشأن تشغيل الوحدة الصحية بقرية جديدة المنزلة- مركز المنزلة- محافظة الدقهلية، طوارئ 24 ساعة.

7- اقتراح برغبة من النائب طارق شكرى، بشأن تزويد مستشفى جراحات اليوم الواحد بالحى السادس بمدينة نصر ببعض الأجهزة الطبية – محافظة القاهرة.

8- اقتراح برغبة من النائب أحمد نشأت منصور، بشأن إعادة فتح وتشغيل قسم العلاج بأجر (اقتصادى) بمستشفى سوهاج الجامعى – محافظة سوهاج.

9- اقتراح برغبة من النائب إبراهيم خليفة أبو دوح، بشأن إنشاء وحدة صحية بنجع أبو خرص بقرية الجريدات بمركز طهطا – محافظة سوهاج.

10- اقتراح برغبة من النائب الحسينى عيسى جلال، بشأن إنشاء مدرسة تعليم أساسى داخل سور المدرسة الابتدائية بنين – قرية الدوير – مركز صدفا – محافظة أسيوط.

11- اقتراح برغبة من النائب ناصر عثمان، بشأن إحلال وتجديد مدرسة عبد الله محمد للتعليم الأساسى بجزيرة البدارى القبلية – مدينة البدارى – محافظة أسيوط.

12- اقتراح برغبة من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن إعادة النظر فى قرار نقل لجنة الإمتحانات من مدرسة الشهيد على على السيد الثانوية بمركز الجمالية – محافظة الدقهلية.

13- اقتراح برغبة من النائب مجدى الأمير، بشأن إزالة مدرسة وش بحر حادوس الدقانوة الجديدة – مركز المنزلة – محافظة الدقهلية المقامة على أرض تابعة لهيئة الصرف الزراعى بالمحافظة.

14- اقتراح برغبة من النائب حسين العقارى، بشأن إنشاء مدرسة محطة (4) النصر بمنطقة بنجر السكر – محافظة الإسكندرية.

15- اقتراح برغبة من النائب نشأت فؤاد عباس، بشأن توصيل الصرف الصحى إلى منطقتى (الفخرانية، وقبلى البلد)، وتغيير مواسير المياه الاسبستوس إلى بلاستيك – مدينة طهطا- محافظة سوهاج.

16- اقتراح برغبة من النائب زكريا حسان، بشأن عمل توسعات لمحطة معالجة صرف صحى سوهاج – شرق (الكولا) – محافظة سوهاج.

17- اقتراح برغبة من النائب علاء سليمان، بشأن توصيل الصرف الصحى لعزبة أبو القاسم بقرية منقباد – مركز أسيوط – محافظة أسيوط.

18- اقتراح برغبة من النائب على العساس، بشأن استكمال الصرف الصحى بقرية الضهرة مركز فارسكور – محافظة دمياط.

19- اقتراح برغبة من النائب عثمان المنتصر، بشأن تخصيص قطعة أرض لإقامة محطة رفع للصرف الصحى بقرية الحواصلية - مركز المنيا - محافظة المنيا، على قطعة أرض تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى.

20- اقتراح برغبة من النائب أحمد عبد السلام قورة، بشأن تشغيل مأمورية الضرائب العامة بمركز دار السلام – محافظة سوهاج.

21- اقتراح برغبة من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء لجنة امتحانات للثانوية العامة بقرية درنكة – مركز أسيوط – محافظة أسيوط والقرى المجاورة.

22- اقتراح برغبة من النائب بهاء الدين أبو الحمد، بشأن إقامة مزلقان بناحية نجع بدران – منطقة الكرنك الجديدة – محافظة الأقصر.