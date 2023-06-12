شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة لـ"النواب": 55 مستشفى تدخل الخدمة آخر عام 2023 معظها فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تعقيبه على ملاحظات النواب، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.

وقال "كمالي" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، بالنسبة للائحة التنفيذية لمشروع قانون التخطيط التي تسأل عنها بعض النواب، سيكون هناك لائحة تنفيذي لقانون التخطيط، ونحن نعلم أننا تأخرنا فيه".

وأضاف :" تساءل عدد كبير من عن المستشفيات، نوضح أنه سيكون خلال نهاية هذا العام 46 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و9 مستشفيات جامعية كلهم سيدخلون في الخدمة قبل نهاية هذا العام" مشيرا إلي أن أغلب هذه المستشفيات في الصعيد، منها مستشفى في بني مزار وأخرى ديرمواس" مؤكدا أن خطة الدولة تعمل على الاهتمام بالصحة".

وتابع :" بالنسبة لرؤية مصر 2030 قدمنا للرئيس ولمجلس الوزراء تقريرا على ما تم إنجازه فى 2023 من مستهدفات رقمية من الرؤية وهناك تحديث لرؤية 2023 لأنها تعبر وثيقة حية" مشددا على الانتهاء من تحديث الرؤية وسوف تعرض على مجلس النواب قريبا".