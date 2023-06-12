شكرا لقرائتكم خبر عن محمد معيط للنواب: وزير المالية لا يستطيع أخذ جنيه واحد من أموال التأمين الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم تنفيذ 6 آلاف حكم قضائي بشأن تنفيذ الأحكام على حساب الصناديق الخاصة، وأن هناك 1.5 مليار جنيه تعويضات إصلاح زراعى، وكذلك فيما يخص النشر، هناك بعض الجرائد عليها مديونيات لمصلحة الضرائب يتم احتساب جزء من المديونيات التى عليها فى عمليات النشر الخاصة بالمصلحة الضرائب ولكن هذه المبالغ تُدرج ضمن المصروفات فى مشروع الموازنة العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، وتعقيبا على استفسارات بعض النواب بشأن المبالغ المدرجة فى موازنة 2023/2024 بشأن تنفيذ الأحكام.

وتابع معيط: "فيما يخص أموال هيئة التأمين الصحى، لدينا فائض قارب من 83 مليار جنيه، ووزير المالية لا يستطيع أن يأخذ جنيه من هذه الأموال، لأن هذه الأموال خاصة بتغطية التأمين الصحى الشامل بالمحافظات المختلفة، معلنا تخصيص 2.1 مليار جنيه دعم غير القادرين فى المنظومة بعد أن كانت 75 مليون جنيه، وهذا يؤكد التوسع فى المحافظات الجديدة لتحسين المنظومة بصورة كبيرة".

وفيما يخص معاش الطفل، أعلن الوزير تخصيص 149 مليون جنيه فى موازنة 2022/2023 تم إنفاق 28 مليون جنيه فقط، وهذا يعود لإدراج الأطفال ضمن معاش تكافل وكرامة، ومن ثم تم اعتماد مبلغ 70 مليون جنيه فقط فى الموازنة العامة للعام المالى 2023/2024.