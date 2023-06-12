«جيروزاليم بوست»: جنود إسرائيليون يرفضون الخدمة على الحدود المصرية لساعات طويلة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن الجيش الإسرائيلي قرر تقليص عدد ساعات العمل على الحدود المصرية، في أعقاب مقتل 3 جنود إسرائيليين.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن الجيش قرر تقليص عدد ساعات العمل على الحدود المصرية من 12 إلى 8 ساعات فقط، وذلك بعدما رفض جنود من كتيبة "بارديلاس" المختلطة العمل في نوبات طويلة.

ووفقا للصحيفة، فقد أخبر الجنود قادتهم بأنهم غير قادرين على أداء مثل هذه النوبات الطويلة، منتقدين قيادات الكتيبة بسبب عملهم في نوبات طويلة رغم سوء الأحوال الجوية، بينما كانوا يحظون بدعم أهاليهم في شكاويهم.

ووفقا للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فقد اتخذ قرار تقصير عدد ساعات العمل وتقليل حراسة الحدود بمركز واحد، كما تقرر تحويل وظيفة الحارس الفردي إلى وظيفة لشخصين خلال ساعات الليل.

وفي وقت سابق، أعلنت القوات المسلحة المصرية عن وفاة جندي مصري بعد اجتيازه الحدود مع إسرائيل خلال مطاردة مُهربي مخدرات.

ووقع حادث إطلاق النار على الحدود المصرية الإسرائيلية يوم السبت، الموافق 3 يونيو الجاري، وأسفر عن مقتل 3 جنود من القوات الإسرائيلية، بجانب استشهاد الجندي المصري محمد صلاح.