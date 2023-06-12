شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات وأوكرانيا تبحثان فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - التقت وزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد المهيري، خلال زيارتها لأوكرانيا على رأس وفد من الدولة، رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميهال، وبحثت معه سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين، والوضع الإنساني على الساحة الأوكرانية وسبل تقديم الدعم لتخفيف آثاره.

وأعرب رئيس وزراء أوكرانيا، عن تطلع بلاده للمشاركة في مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الإمارات في نهاية العام، مؤكدًا ثقة أوكرانيا في قدرة الإمارات على تقديم نسخة استثنائية من المؤتمر تشكل منصة للتعاون الدولي ودفع الجهود لتنفيذ التعهدات المناخية من أجل الحفاظ على الكوكب.

وحضر اللقاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان محمد الشامسي، وسفير الدولة لدى أوكرانيا سالم الكعبي، ومن الجانب الأوكراني الممثل الخاص لأوكرانيا في الشرق الأوسط وإفريقيا السفير مكسيم صبح، ورئيس صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية رستم أوميروف، وسفير أوكرانيا لدى الإمارات، دميترو سينيك.

وأعرب رئيس وزراء أوكرانيا عن تقدير بلاده لجهود الإمارات الإنسانية ودعمها المتواصل للشعب الأوكراني جراء الأزمة الراهنة، وأكد التزام بلاده بمبادرة تصدير الحبوب الأوكرانية لتخفيف أزمة الغذاء العالمية، منوهًا بجهود الإمارات في تعزيز الاستقرار ودفع جهود السلام.

وقال إن أوكرانيا حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية مع الإمارات في مختلف المجالات والبحث عن مشاريع استراتيجية مشتركة، لا سيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري، وذلك في إطار تنفيذ مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق.

ودعا رئيس وزراء أوكرانيا، الإمارات للانضمام إلى "مؤتمر إعادة الإعمار" المزمع عقده في لندن، لمناقشة المبادرات المشتركة في هذا الصدد والمشاركة في إعادة إعمار البنية التحتية الأوكرانية.

ومن جهتها أكدت مريم المهيري، تواصل دعم الإمارات الإنساني والإغاثي للشعب الأوكراني، والعمل على تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية التنموية التي من شأنها أن تعزز النمو الاقتصادي، وتفتح مسارات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الاستراتيجية.

والتقت المهيري خلال الزيارة أيضًا، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، وبحثتا سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري في الطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والصحة، بما يسهم في فتح آفاق جديدة تدعم نمو التجارة والاستثمارات المتبادلة في ظل العمل على دفع المحادثات القائمة بين البلدين للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

مذكرة تفاهم

وشهد اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم بين شركة كونتانغو الاستشارية لـ "القابضة"، وصندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية، من جانب الرئيس التنفيذي لشركة كونتانغو تانسل كيليكارسلن، ورئيس صندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية رستم أوميروف، بحضور نائب وزير الاقتصاد الأوكراني أولكسندر غريبان.



وأكدت مريم المهيري، خلال اللقاء، متانة العلاقات الثنائية التي تجمع الإمارات وأوكرانيا، والحرص على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، داعية إلى العمل المشترك للاستفادة من المقومات الاقتصادية والاستثمارية التي تتمتع بها البلدان بما يسهم في دفع مسارات التنمية المستدامة.

كما التقت مريم المهيري، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، وأكدت عمق علاقات الصداقة بين الإمارات وأوكرانيا، وأهمية تعزيزها في مختلف المجالات والقطاعات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

وفي إطار زيارتها الرسمية، زارت مريم المهيري مركز حماية حقوق الطفل في كييف، واطلعت والوفد المرافق لها على المبادرات الداعمة لحماية الأطفال من العنف والاستغلال، والمشاريع التي تعزز تعليم الأطفال، ودعمهم الصحي، بحضور مفوض حقوق الإنسان في أوكرانيا دميترو لوبينيتس.

