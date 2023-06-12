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ضرائب جديدة على الوقود والسفر تثير امتعاض المواطنين

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بغداد - ياسين صفوان - بحجة العجز، البرلمان يستعدّ للتصويت على فقرة تفرض ضرائب جديدة على المواطنين من بوابة البانزين والكاز والسفر ما اثار امتعاض المواطنين وسائقي سيارات الاجرة .
اقتصاديون تحدثوا عن اكثر من طريقة لتعظيم الايرادات، لكن البرلمان الذي اختلف على فقرات سياسية قد يضيف عبئا جديدا على اصحاب الدخل المحدود.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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