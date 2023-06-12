انت الان تتابع خبر ضرائب جديدة على الوقود والسفر تثير امتعاض المواطنين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحجة العجز، البرلمان يستعدّ للتصويت على فقرة تفرض ضرائب جديدة على المواطنين من بوابة البانزين والكاز والسفر ما اثار امتعاض المواطنين وسائقي سيارات الاجرة .

اقتصاديون تحدثوا عن اكثر من طريقة لتعظيم الايرادات، لكن البرلمان الذي اختلف على فقرات سياسية قد يضيف عبئا جديدا على اصحاب الدخل المحدود.

