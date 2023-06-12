شكرا لقرائتكم خبر عن صناعة النواب تطالب بسرعة تعويض أصحاب مدابغ المكس وتوفيق منطقة صناعية جديدة لهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، أن منطقة المدابغ في المكس توفر فرص عمل كثيرة لأهالي الإسكندرية ووزارة النقل، أكدت أنها ستنقل هذه المناطق وتعوض المواطنين ليقوموا بفتح مدابغ في أماكن أخرى.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام، بشأن تأخر إنشاء مدينة المدابغ وصناعة الجلود بمحافظة الإسكندرية

وطالب عصام أنه يجب توفير منطقة مرفقة لكل من يحصل علي تعويضات على أن يكون بها ترفيق صحى وصرف صناعى ومن ثم يجب أن يكون هناك خطة وتنسيق بشأن المنطقة الجديدة التى سيتم الانتقال إليها وما هى قيمة التعويضات.

وأكد حسن عبد الموجود حسن ممثل وزارة النقل بهيئة ميناء الاسكندرية أن الوزير أوصي بنقل المدابغ الي مدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية لافتا الى ان وزارة النقل قامت بعمل دراسة وانتهت الي تعويض المواطنين بمبلغ 466 مليون جنيه و 406 ألف جنيها تم ايداعهم في هيئة المساحة من 21 يوليو 2022.

وقال ممثل وزارة النقل، أن الأبحاث التى تمت في معهد البحوث وقمنا بعمل تقرير استشارى مبدئي موضحا أن الدور المنوط به وزارة النقل في التعويضات انتهي بايداع التعويضات في هيئة المساحة.